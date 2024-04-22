Тяжинский округ присоединился к ежегодной акции «Библионочь»

В этом году акция проходит под девизом «Читаем всей семьей». В Тяжинской библиотеке имени Николая Ивановича Масалова открылось библиокафе «Рецепты семейного чтения». Среди приглашенных были семьи, читательский стаж которых насчитывает не один десяток лет, и те, кто только начинает путь к книгам.

Специалисты библиотеки представили винегрет-инсценировку «Ведь без хороших книг прожить никак нельзя». Затем гостям было предложено «меню», состоявшее из различных «блюд». В «Салате из пословиц» нужно было правильно отгадать и собрать пословицы и поговорки. На «холодное» были викторины по произведениям русских и зарубежных авторов, анаграммы и списки литературы для семейного чтения.

«Горячее» состояло из постановки театра-экспромта по сказке «Репка», авторских стихотворений и поэтического марафона. На десерт – знание литературных произведений и жанров, а также экспресс-викторина об интересных историях из жизни любимых авторов.

Гости поделились семейными рецептами чтения. Семья Съяновых увлекается сказками коренных народов Кузбасса. Они прочитали шорскую народную сказку «Догадливая выдра», сопровождая чтение игрой на варгане. Творческие семьи Орловых и Кофановых представили свои рисунки иллюстраций к любимым произведениям. Семьи Касимовых–Коневых и Юхатовых читали стихи собственного сочинения. Станкеевы любят путешествовать всей семьей. Они рассказали о любимых книгах, которые берут с собой в дорогу.

В конце встречи все вместе приготовили «запеканку» в форме выставки из любимых книг детства, составили книгу «Рецептов семейного счастья» и получили сладкий приз.

В Георгиевской библиотеке традиционно прошли «Библиосумерки». Участники акции познакомились с выставкой «Книжный» кот в мешке для всей семьи». Выставка вызвала интерес не только у детей, но и у родителей. Затем ребятишки, разделившись на две команды – «Книгочеи» и «Книголюбы», стали участниками квест-игры «Чтение – семейное увлечение!». Перед стартом команды получили маршрутные листы, в которых были указаны пять игровых точек – станций. На каждой из них ребят ждали непростые задания. На станции «Вопросы на засыпку» нужно было за определенное время ответить на вопросы из разных областей знаний, на станции «Книжный бум» сопоставляли пары – писатель и название произведения.

Перечислить как можно больше художественных произведений, в названиях которых есть числа, нужно было на станции «Цифры в литературе», показать умение работать со словарями и справочной литературой предстояло на станции «Деловая книга». В «Бюро находок» необходимо было определить, кто из литературных героев потерял вещи. Обе команды успешно справились с заданиями на всех этапах и получили заслуженные награды.

В Кубитетской библиотеке в рамках акции «Библиосумерки – 2024», читатели отправились на поиски «Островка семейных сокровищ». Квест-игра представляла собой путешествие по литературным станциям с увлекательными головоломками. Для того, чтобы найти станции, гостям необходимо было воспользоваться картой. За каждое правильно выполненное задание семьи получали фразу из высказывания о книге известного писателя. Квест состоял из четырех станций: «Собери пословицы», «Сказочные пазлы», «Литературный дартс» и «Угадай мелодию». Семьи достойно справились со всеми препятствия. Завершился вечер общим чаепитием.