Тяжинскому центру национальных культур исполнилось 4 года

Центр национальных культур был создан 1 июля 2020 года. Эта идея возникла не на пустом месте. В клубе парка культуры и отдыха дружбе народов всегда придавали первостепенное значение. Участие в татарском празднике «Навруз», бурятском «Сагаалган», славянском «Троица» всегда вызывает у детей, подростков и молодежи неподдельный интерес к национальным играм, традициям, песням и танцам. С огромным интересом дети принимают участие в праздновании национальной елки.

Жизнь в центре национальных культур «кипит», здесь постоянное движение – дети, подростки, взрослые торопятся на репетиции, зрители спешат на концерты, развлекательные, познавательные и конкурсные программы. Творческие коллективы стали, будто одна большая сплоченная семья.

В центре большое внимание уделяется казачьей культуре. Детям рассказывают о традициях и обычаях казаков, знакомят с казачьими играми и танцами. Также обучают фланкировке – старинному мастерству владения шашкой.

Коллективы центра национальных культур постоянно принимают участие в областных, региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. В 2020 и 2021 годах за блестящее выступление на фестивале-конкурсе «Казачья вольница» самодеятельный творческий коллектив Тяжинского центра национальных культур был награждён Дипломом лауреата первой степени.

Фольклорный ансамбль «Чаровница» был отмечен Дипломом «Гран-при» межрегионального конкурса «Битва хоров – 2022». Тогда же кукольный театр «Петрушка» стал лауреатом всероссийского конкурса «Наша Масленица». У центра национальных культур множество других побед и достижений, и нет никаких сомнений, что впереди их будет еще больше.