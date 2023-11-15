Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

У кузбассовца, севшего за руль в состоянии опьянения конфискован автомобиль марки «BMW»

39-летний житель города Кемерово являясь лицом, подвергнутым административному наказанию по постановлению мирового судьи, лишённый права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, осознавая, что находится в состоянии опьянения, сел за руль и по пути следования был остановлен сотрудниками ГИБДД Отдела МВД России по Кемеровскому муниципальному округу.

Мужчина не выполнил законное требование инспектора ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения тем самым, признав себя лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Доводы мужчины о том, что автомобиль был продан другому лицу, суд оценил критически, так после задержания данного лица и составлении материалов в отношении него, он не оспаривал факт собственности на автомобиль марки «ВMW 325 XI».

Суд счёл, что мужчина являлся и продолжает являться собственником автомобиля, и использует его, о чём свидетельствует протокол о совершении им административного правонарушения на этом автомобиле, приходит к выводу, что мужчина составил заведомо фиктивный договор купли-продажи автомобиля, и сделка по отчуждению названного имущества является ничтожной.

 Суд назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Автомобиль марки «ВMW 325 XI», в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УПК РФ конфисковать, то есть принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства.

 Ранее судом размещалась информацияо том, что по приговору суда у жителя областного центра был конфискован автомобиль.

 

 

_______________________

Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

 

Фото из окрытых источников

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
15/11/2023
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus