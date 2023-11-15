У кузбассовца, севшего за руль в состоянии опьянения конфискован автомобиль марки «BMW»

39-летний житель города Кемерово являясь лицом, подвергнутым административному наказанию по постановлению мирового судьи, лишённый права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, осознавая, что находится в состоянии опьянения, сел за руль и по пути следования был остановлен сотрудниками ГИБДД Отдела МВД России по Кемеровскому муниципальному округу.

Мужчина не выполнил законное требование инспектора ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения тем самым, признав себя лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Доводы мужчины о том, что автомобиль был продан другому лицу, суд оценил критически, так после задержания данного лица и составлении материалов в отношении него, он не оспаривал факт собственности на автомобиль марки «ВMW 325 XI».

Суд счёл, что мужчина являлся и продолжает являться собственником автомобиля, и использует его, о чём свидетельствует протокол о совершении им административного правонарушения на этом автомобиле, приходит к выводу, что мужчина составил заведомо фиктивный договор купли-продажи автомобиля, и сделка по отчуждению названного имущества является ничтожной.

Суд назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Автомобиль марки «ВMW 325 XI», в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УПК РФ конфисковать, то есть принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства.

Ранее судом размещалась информацияо том, что по приговору суда у жителя областного центра был конфискован автомобиль.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото из окрытых источников