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У новогодней елки должна быть вторая жизнь….

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора отмечают, что новогодняя елка, украшающая наши дома в праздники, при правильной переработке может стать украшением рациона сельскохозяйственных животных. Поэтому, когда главная роль лесной красавицы будет сыграна, и она вместо пушистой станет колючей, не спешите относить её на свалку. Даже после праздников новогодние ёлочки могут продолжать радовать. Но не людей, а животных.

Хвойные деревья — это одно из любимых лакомств для коз, коров, лошадей и других копытных животных, поскольку эти породы вечнозеленых содержат много витамина С и клетчатки. После измельчения зелёная хвоя может быть использована в качестве витаминной добавки к рациону. Такой прикорм особенно оценят стельные коровы и молодняк – те, кому необходимо усиленное питание.

Кроме того, из веток деревьев можно создать теплые подстилки в хлеву или стойле.

Ель, пихта, сосна — не важно, что использовать. Для этих целей годятся любые хвойные деревья. Главное не забыть освободить их от украшений и мишуры. Также необходимо обратить внимание, что для корма нельзя использовать те новогодние ёлочки, которые были обработаны ароматизаторами или химикатами.

В Новосибирске, Томске и Кемерово уже анонсированы места, где организован сбор новогодних ёлок на утилизацию.

Общество
kuzbassnews.ru
10/01/2025
Общество
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