У жителя Новосибирска, севшего за руль в состоянии опьянения конфискован автомобиль марки «Mercedes-Benz»

31-летний житель города Новосибирска будучи в состоянии опьянения, являясь лицом, имеющим судимость по приговору Центрального районного суда города Кемерово, согласно которому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев, реализуя преступный умысел, сел за руль автомобиля «Mercedes-Benz GL500 4 MAT» в состоянии опьянения.

В пути следования совершил дорожно–транспортное происшествие, оставив место дорожно – транспортного происшествия продолжил движение.

Доехав до участка местности на территории Кемеровского муниципального округа, был задержан сотрудниками ГИБДД, и в нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации, не выполнил законное требование инспектора ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 ч. 2 УК РФ и ему назначено наказание по данной норме Закона в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Автомобиль марки «Mercedes-Benz GL500 4 MAT», принадлежащий осуждённому в соответствии со ст. 104.1 ч. 1 п. «д» УК РФ, конфисковать, то есть принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства.

Приговор ступил в законную силу.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото: Кемеровский районный суд