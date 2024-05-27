Учебно-методический сбор руководителей информационных подразделений Сибирского округа Росгвардии прошел в Кузбассе

В Кемерове под руководством помощника командующего округа по взаимодействию со СМИ – начальника пресс-службы Сибирского округа Росгвардии полковника Дмитрия Болдырева прошел учебно-методические сбор руководителей пресс-служб территориальных управлений со всей Сибири. Также в работе учебного сбора принял участие заместитель начальника управления организации информационного сопровождения Департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии полковник Василий Гейко.

В течение трех дней участники сбора подвели основные итоги деятельности пресс-служб округов в 2023 году и обсудили основные направления работы в ближайшей перспективе.

Во время выездных мероприятий в Штабе общественной поддержки для руководителей информационных подразделений выступил Михаил Рудаков, главный специалист отдела информационной безопасности ГАУ «Кузбасский молодежный центр». Он поделился своим опытом в оказании содействия правоохранительным органам по выявлению запрещенной информации в «Интернете», а также в проведении профилактической работы по информационной гигиене среди подростков.

В рамках учебных сборов участники посетили Центр управления регионом Кемеровской области - Кузбасса, где встретились с его руководителем Евгением Романовым. Евгений Олегович рассказал росгвардейцам об успешном опыте выстраивания коммуникации между жителями региона и органами государственной власти в социальных сетях, что способствовало повышению доверия граждан к госорганам.

Кроме того, руководители пресс-служб Росгвардии встретились с преподавателями кафедры журналистики, русского языка и медиакоммуникаций в Кемеровском государственном университете. Доктор филологических наук, доцент Артур Чепкасов рассказал об особенностях подготовки специалистов в медиасфере, а также отметил роль пресс-служб в поддержании высоких стандартов работы с журналистами. Также участники посетили медиацентр КемГУ, где познакомились с техническим оснащением, используемым для создания контента. Пресс-служба КемГУ представила опыт работы в социальных сетях, продемонстрировав успешные кейсы и медиапрактики с высокой вовлеченностью аудитории.

Еще одним важным местом для встречи стал пресс-центр ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. Начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД полковник внутренней службы Игорь Ситдиков рассказал о реализации успешных проектов, направленных на повышение доверия граждан к правоохранительным органам и профилактику преступлений. Были продемонстрированы телевизионные и интернет-проекты, получившие известность не только в Кузбассе, но и во всей России.

В завершение учебно-методических сборов в Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу выступил начальник территориального органа Росгвардии генерал-майор полиции Юрий Кель. Он поблагодарил организаторов за выбор Кузбасса в качестве места проведения мероприятий и выразил надежду, что прошедшие занятия помогут повысить профессиональный уровень информационных подразделений Сибирского округа Росгвардии.

Также участники сбора посетили Кемеровский областной театр драмы имени А. В. Луначарского, где стали почетными гостями и зрителями спектакля под названием «Позывной «Кузбасс», в котором главным героем выступает сотрудник Росгвардии. Пьеса, написанная Виталием Дорофеевым и Алексеем Поселеновым, стала первой в России театральной постановкой по мотивам СВО.

Фото: Росгвардия