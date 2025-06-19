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Угольная компания «Южный Кузбасс» объявляет о назначении нового генерального директора

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») сообщает об изменениях в руководстве.

Генеральным директором ПАО «Южный Кузбасс» назначен Алексей Тихонский, ранее занимавший должность директора Департамента по производству компании. На этом посту он сменил Алексея Ляпина, который временно занимал эту должность и продолжит работать в должности директора Управления по экономике и финансам.

«Назначение Алексея Владимировича происходит в непростых условиях, которые сложились в угольной отрасли и в «Южном Кузбассе» в частности. Убежден, благодаря значительному опыту и глубокому пониманию производственных процессов он способен эффективно отвечать на стоящие перед компанией вызовы и работать над созданием необходимых условий для стабильной и устойчивой работы «Южного Кузбасса» в будущем», – сказал генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

 

Биографическая справка:

Тихонский Алексей Владимирович

2024-2025 – директор Департамента по производству ПАО «Южный Кузбасс»

2022-2024 – занимал руководящие должности в ПАО «Южный Кузбасс»

2019-2021 – генеральный директор ООО «Разрез Тайлепский» (ранее – ООО «Шахта Тайлепская»)

2016-2019 – занимал руководящие должности в ООО «МелТЭК»

2015-2016 – директор ООО «Энергия-НК»

2014-2015 – занимал руководящие должности в ОАО «СДС Азот»

2012-2014 – генеральный директор ОАО «Черниговец»

2008-2012 – генеральный директор ООО «Разрез Киселевский» (ранее – ОАО «Разрез Киселевский»)

1991-2008 – прошел путь от горного мастера АО открытого типа «Разрез «Ерунаковский» до начальника производственного управления ОАО УК «Кузбассразрезуголь»

 

Образование:

Алексей Тихонский окончил горный факультет Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, имеет степень кандидата экономических наук.

 

 

Фото: Южный Кузбасс

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