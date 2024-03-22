Указание недостоверного наименования подконтрольного товара в ВСД

В марте 2024 года мониторинговой группой отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (Далее - Управление) при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» на предприятии ООО «Группа Алмаз» установлено, что уполномоченные лица при оформлении транспортных ВСД осуществили переименование подконтрольной продукции «субпродукты говяжьи мороженые - печень» на «субпродукты говяжьи - язык - мороженый» и «субпродукты говяжьи мороженые – сердце».

Таким образом, уполномоченными лицами оформлены ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, прослеживаемость которой нарушена в результате указание недостоверного наименования подконтрольного товара.

За нарушение «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862 юридическому лицу объявлено предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Регистрация уполномоченных лиц в ФГИС «Ветис. Паспорт» приостановлена сроком на 10 дней.

Работа по выявлению нарушений в ФГИС «Меркурий» продолжается.