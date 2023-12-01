Управление Россельхознадзора информирует хозяйствующих субъектов, осуществляющих заготовку и вывоз рождественских деревьев в Кузбассе

В преддверии новогодних праздников в продаже скоро появятся ели, сосны и пихты. Однако, в связи с тем, что на территории Кемеровской области — Кузбасса в Ижморском, Мариинском, Чебулинском, Тисульском, Тяжинском, Новокузнецком, Гурьевском районах и Тайгинском городском округе введен карантинный фитосанитарный режим и установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса, новогодняя ёлка, заготовленная в этих районах, может оказаться переносчиком карантинных вредных организмов.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в очередной раз напоминает хозяйствующим субъектам, осуществляющим заготовку, перевозку и реализацию новогодних деревьев о неукоснительном соблюдении установленного карантинного фитосанитарного режима, обязательным условием которого является наличие документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное благополучие подкарантинной продукции (карантинного сертификата). Предпринимателям, осуществляющим заготовку и вывоз рождественских деревьев из карантинной фитосанитарной зоны, для досмотра подкарантиной продукции и отбора проб с целью получения заключения на оформление карантинного сертификата необходимо обратиться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора в Кузбассе в г. Кемерово (3842)36-15- 82, г. Белово (38452)2-09-69, г. Новокузнецк (3843)99-40- 52, г. Мариинск (38443)5-15-77.

Более подробную информацию по карантинным фитосанитарным зонам, установленным на территории Кемеровской области — Кузбасса, можно посмотреть на официальном сайте Управления — https://121.fsvps.gov.ru в разделе — карантинные фитосанитарные зоны.