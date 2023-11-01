Управление Россельхознадзора обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности, планирующих осуществлять ввоз семенного и посадочного материала на территорию Российской Федерации

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует участников внешнеэкономической деятельности осуществляющих ввоз из иностранных государств посевного и посадочного материала о том, что во исполнение пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», ввоз семенного и посадочного материала на территорию Российской Федерации должен осуществляться в соответствии с Правилами осуществления контроля в местах производства (в том числе переработки), отгрузки подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию в целях ее использования для посевов и посадок из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции, в соответствии с международными договорами Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2022 № 1787.

Согласно Правилам, участникам ВЭД, планирующим ввоз семенного и посадочного материала в Российскую Федерацию в соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений необходимо направить в Россельхознадзор заявку по средствам модуля ФГИС «Аргус-Фито» или ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» с указанием объема продукции, сроках и местах поставок подкарантинной продукции, кроме того, к обращению должен быть приложен контракт на поставку подкарантинной продукции (при его наличии).

Разрешенный к ввозу в Российскую Федерацию семенной и посадочный материал должен сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданными национальной организацией по защите и карантину растений страны-экспортера, а также документами, подтверждающими сортовые и посадочные характеристики.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 100, телефон: (3902) 22-46-76, факс: (3902) 24-42-56, Email: [email protected], 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, 2А, телефон/факс: (39422) 5-46-46, Email: [email protected], 650051, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б, телефон/факс: (3842) 36-15-89 Email: [email protected].