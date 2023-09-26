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Управление Россельхознадзора в Кузбассе проводит работу по выводу из оборота продукции с геном вируса АЧС

В середине сентября Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (Далее — Управление) получило информацию об обнаружении генома вируса АЧС в продукции производителей Владимирской области, а именно в ветчине «Столичная», колбасах «Филейская» и «Докторская» бренд «Вязанка», производитель ЗАО «Стародворские колбасы» и сосисках «Баварские» и «Баварские с сыром, производитель ООО «Владимирский Стандарт».

Управление проводит работу по выводу из оборота вышеуказанной продукции.

Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь свиней. В России впервые зарегистрирована в 2008 году. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Болезнь распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100% заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными, а так же через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных через контакт с трупами павших свиней и продуктов убоя зараженных свиней. Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям не проваренных пищевых отходов домашней кухни, различных пищеблоков и столовых, а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку.

Обращаем внимание, что вирус африканской чумы свиней для человека не опасен. Все меры профилактики проводятся с целью нераспространения вируса и защиты животных от данного заболевания.

Общество
kuzbassnews.ru
26/09/2023
Общество
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