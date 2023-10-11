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Управлением проведены обязательные профилактические визиты в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений

В сентябре 2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на территории Кемеровской области в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений проведены обязательные профилактические визиты в отношении 9 семеноводческих хозяйств Кузбасса.

Сельхозтоваропроизводители проинформированы об обязательных требованиях законодательства, предъявляемых к их деятельности и к принадлежащим им объектам контроля, их соответствии критериям риска. При проведении профилактических визитов особое внимание уделено изменениям в законодательстве в связи с вступлением с 1 сентября в силу нового Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве».

Специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора готовы провести консультацию в области семеноводства сельскохозяйственных растений, с целью освещения изменений законодательства по телефону в городе Кемерово,              8 (3842) 36-15-80.

Общество
kuzbassnews.ru
11/10/2023
Общество

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