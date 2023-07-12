Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу продолжает проводиться мониторинг ФГИС «Сатурн»

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу, в соответствии с полномочиями, на постоянной основе ведется мониторинг пестицидов и агрохимикатов Федеральной государственной информационной системы (ФГИС «Сатурн»), по результатам которого выявляются признаки нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

С начала 2023 года, по фактам отсутствия регистрации в ФГИС «Сатурн», Кузбасским подразделением Управления выдано 17 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

Управление напоминает всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим оборот пестицидов и агрохимикатов, и не прошедшими регистрацию в ФГИС «Сатурн», о необходимости пройти такую регистрацию. В Кузбассе подать заявку можно на официальном сайте «Сатурн» (fgis-saturn.ru), либо направив заполненные бланки заявлений по адресу Управления: 650051, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2 «Б» (для субъектов, участвующих в обороте пестицидов и агрохимикатов на территории Кузбасса). Формы заявлений на регистрацию, а также порядок регистрации хозяйствующих субъектов в ФГИС «Сатурн» представлены на сайте Управления: http://www.rsn-hak.ru/pesticide. Телефон для справок (3842) 34-99-15.