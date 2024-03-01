Управлением Россельхознадзора принято Решение о признании 12 деклараций о соответствии обязательным требованиям технических регламентов Таможенного союза недействительными

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу за февраль 2024 по результатам мониторинга федеральных информационных систем выявлено 12 деклараций о соответствии молочной продукции требованиям ЕАЭС принятых на основании исследований проведенных в фантомных лабораториях: ООО «Единое агентство экспертизы и сертификации», испытательной лаборатории «Среда» Общества с ограниченной ответственностью «Открытый сертификат» (г. Москва) и испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «КАСКАД» (Смоленская область).

Согласно информации, полученной от органов государственной власти, указанные лаборатории по данному адресу деятельность не осуществляют, информация о лабораториях отсутствует в Едином государственном реестре аккредитованных лиц, размещенном на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации).

Управлением производителям молочной продукции Кемеровской области - Кузбасса объявлены предостережения, приняты Решения о признании недействительными деклараций о соответствии молочной продукции требованиям ЕАЭС, в рамках межведомственного взаимодействия информация направлена в соответствующие исполнительные органы.