Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Управлением Россельхознадзора принято Решение о признании 12 деклараций о соответствии обязательным требованиям технических регламентов Таможенного союза недействительными

  Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу за февраль 2024 по результатам мониторинга федеральных информационных систем выявлено 12 деклараций о соответствии молочной продукции требованиям ЕАЭС принятых на основании исследований проведенных в фантомных лабораториях: ООО «Единое агентство экспертизы и сертификации», испытательной лаборатории «Среда» Общества с ограниченной ответственностью «Открытый сертификат» (г. Москва) и испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «КАСКАД» (Смоленская область).

Согласно информации, полученной от органов государственной власти, указанные лаборатории по данному адресу деятельность не осуществляют, информация о лабораториях отсутствует в Едином государственном реестре аккредитованных лиц, размещенном на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации). 

Управлением производителям молочной продукции Кемеровской области - Кузбасса объявлены предостережения, приняты Решения о признании недействительными деклараций о соответствии молочной продукции требованиям ЕАЭС, в рамках межведомственного взаимодействия информация направлена в соответствующие исполнительные органы. 

Общество
kuzbassnews.ru
01/03/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus