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Управлением Россельхознадзора проведен профилактический визит в сфере карантина растений, в сфере семеноводства в Беловском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса.

 По поступившей в Управление Россельхознадзора по  Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявке от хозяйствующего субъекта в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора),                       федерального государственного контроля (надзора) в области карантина растений  20 апреля 2023 года проведен профилактический визит в отношении ООО «Алтей» осуществляющий свою деятельность на территории Беловского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса по  выращиванию масличных, зерновых и зернобобовых культур.

Профилактический визит проведен в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Алтей»., в ходе которого контролируемое лицо проинформировано  об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности по производству, заготовке, хранению, реализации, транспортировке и использованию подкарантинной продукции и принадлежащим ему подкарантинным объектам.

Государственным инспектором Управления Россельхознадзора дополнительно проведены консультирования  по вопросам ввоза, вывоза и перемещения по территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, в том числе генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, внесение которого не может являться результатом природных (естественных) процессов; по требованиям, предъявляемым к транспортировке и реализации семян сельскохозяйственных растений.    

Профилактические визиты направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.

 

Общество
kuzbassnews.ru
02/05/2023
Общество
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