Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу на основании заявления ИП Радзевич А.Н. о получении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения в марте 2023 проведена оценка соответствия лицензионным требованиям ветеринарных аптек (помещений для реализации лекарственных препаратов и оборудования).

В ходе мероприятий установлено, что ветеринарные аптеки ИП Радзевич А.Н. соответствуют требованиям действующего законодательства РФ. Принято решение о выдачи лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.