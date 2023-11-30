Управлением Россельхознадзора проведена оценка соответствия лицензионным требованиям ветеринарной аптеки Торгово - Потребительский Кооператив «КЕДР»

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу на основании заявления Торгово - Потребительского Кооператива «КЕДР» о получении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения в ноябре 2023 года проведена оценка соответствия лицензионным требованиям ветеринарной аптеки.

Должностными лицами Управления, проконтролировано наличие главных условий: помещения для реализации лекарственных препаратов соответствующего требованиям санитарных правил, специалиста с высшим или средним фармацевтическим, либо ветеринарным образованием и сертификатом специалиста о повышении квалификации у соискателя лицензии.

В ходе мероприятий установлено, соответствие ветеринарной аптеки ТПК «КЕДР» требованиям действующего законодательства РФ. Управление принято решение о предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.