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Управлением Россельхознадзора проведена оценка соответствия лицензионным требованиям ветеринарной аптеки Торгово - Потребительский Кооператив «КЕДР»

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу на основании заявления Торгово - Потребительского Кооператива «КЕДР» о получении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения в ноябре 2023  года проведена оценка соответствия лицензионным требованиям ветеринарной аптеки.  

Должностными лицами Управления, проконтролировано наличие главных условий: помещения для реализации лекарственных препаратов соответствующего требованиям санитарных правил, специалиста с высшим или средним фармацевтическим, либо ветеринарным образованием и сертификатом специалиста о повышении квалификации у соискателя лицензии.

В ходе мероприятий установлено, соответствие  ветеринарной аптеки ТПК «КЕДР» требованиям действующего законодательства РФ. Управление принято решение о предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

 

Общество
kuzbassnews.ru
30/11/2023
Общество

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