Управлением Россельхознадзора проведена очередная оценка соответствия лицензионным требованиям ветеринарной аптеки Общества с ограниченной ответственностью «ЗООГРАФ»

В марте 2024 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу было проведено обследование ООО «ЗООГРАФ» в городе Кемерово на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий Россельхознадзора на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

По результатам оценки соответствия ветеринарной аптеки ООО «ЗООГРАФ» требованиям законодательства Российской Федерации было установлено, что помещение для реализации лекарственных препаратов соответствует санитарным правилам, работает специалист с высшим ветеринарным образованием, который имеет сертификат повышения квалификации, созданы условия для соблюдения ветеринарных требований, предъявляемых к хранению и реализации лекарственных препаратов для ветеринарного использования. Таким образом, ветеринарная аптека полностью соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Приняв во внимание положительные результаты проведенной оценки, Управлением принято решение о внесении изменений в Реестр лицензий ООО «ЗООГРАФ» на осуществление фармацевтической деятельности. Этот шаг подтверждает соответствие высоким стандартам качества и безопасности, установленным ветеринарным законодательством Российской Федерации, и свидетельствует о готовности ООО «ЗООГРАФ» к осуществлению ответственной деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Данные меры контроля и лицензирования имеют важное значение для обеспечения безопасности животных и общества, улучшения качества ветеринарных услуг и предотвращения незаконного оборота лекарственных препаратов.

Стоит отметить, что это не первая ветаптека ООО «ЗООГРАФ», получившая положительные результаты при оценке соответствия требованиям законодательства РФ.