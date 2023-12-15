По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявкам от хозяйствующих субъектов в ноябре 2023 года в Чебулинском и Мариинском районах Кемеровской области-Кузбасса проведены профилактические визиты в рамках государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений в отношении ООО «Нива», ООО «Агросоюз», ИП Главы (КФХ) Белкина В.В., ИП Главы (КФХ) Горелкин О. П.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разъяснены обязательные требования в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, требования, предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, использованию, транспортировке и реализации семян сельскохозяйственных растений.

В ходе профилактических визитов также проведены консультации по вопросу связанному с выращиванием импортных семян сельскохозяйственных растений.