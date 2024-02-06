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Управлением Россельхознадзора проведены профилактические визиты в области семеноводства по инициативе контролируемых лиц.

По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу  заявкам от хозяйствующих субъектов в январе  2024 года в г. Юрга, в Ленинск – Кузнецком и Гурьевском районах Кемеровской области - Кузбасса проведено 5 профилактических визитов в рамках государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений в отношении ООО "ПК "Рассвет", ООО "СибБиоПродукт", ИП Главы (КФХ) Тимченко С.В., ИП Бортника И.Ю., , ИП Мовсесяна А. А.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разъяснены обязательные требования в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, требования, предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, использованию, транспортировке и реализации семян сельскохозяйственных растений.

В ходе профилактических визитов также проведены консультации по вопросу связанному с выращиванием импортных семян сельскохозяйственных растений.

Общество
kuzbassnews.ru
06/02/2024
Общество
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