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Управлением Россельхознадзора выявлено несоответствие качества лекарственных препаратов

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует о том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов следующих лекарственных препаратов:

- «Вирусвакцина сухая культуральная ВНИВИП против вирусного энтерита гусей» (серия: 01, срок годности 02.2025) производства ФНЦ «ВНИТИП» РАН (г. Санкт-Петербург) по показателю: «Контаминация микоплазмами»;

- «Линимент синтомицина 10%» (серия: 2, срок годности 03.2025) производства АО ЗАВОД «ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ» (Владимирская область) по показателю: «Массовая доля (Массовая доля синтомицина)»;

- «ВЕКТОРМУН FP-MG» (серия 430-070, срок годности 29.09.2024) производства «Biomune Company» (США) по показателю: «Активность (Активность FP-MG)»;

- «Аправет® водорастворимый порошок» (серия 22011494001, срок годности 01.2024) производства «Biovet AD» (Болгария) по показателю: «Описание».

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», уведомляем о приостановлении реализации указанных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Общество
kuzbassnews.ru
25/05/2023
Общество
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