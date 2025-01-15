Урок безопасности для первоклашек

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка вместе с педагогами школы № 100 Кузнецкого района провели урок безопасности для первоклассников. Вся параллель – а это три первых класса – после основных занятий собрались вместе, чтобы сначала дружно повторить правила дорожного движения для пешеходов, а затем своими руками смастерить светоотражатели.

Ребята выходили к доске, называли дорожные знаки, которые могут помочь пешеходам, познакомились с «дорожными ловушками» и узнали, как их избежать. А затем, вооружившись ножницами, трафаретами и светоотражающей бумагой, изготовили такие важные и полезные аксессуары. Потом под руководством госавтоинспектора обсудили, куда нужно прикрепить светоотражатель, чтобы он помог водителю заметить пешехода.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области