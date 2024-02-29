В 2023 году 3799 кузбассовцев получили компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации

Граждане с инвалидностью имеют право на денежную компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации (ТСР), которые рекомендованы им в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА).

Заявление на получение компенсации можно подать в клиентских службах регионального Отделения СФР, в личном кабинете на портале госуслуг, а также в МФЦ. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие расходы (включая оплату банковских услуг или услуг почтовой связи по перечислению и пересылке средств).

«Решение о выплате компенсации принимается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Выплата производится на банковскую карту или почтовым переводом не позднее 5 рабочих дней с даты принятия положительного решения. Денежные средства перечисляются в размере стоимости приобретенного ТСР, не превышающем средневзвешенную цену на аналогичное изделие или услугу», — пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Средневзвешенную цену определяют исходя из суммы всех государственных закупок такого средства или услуги, осуществленных в предыдущем году Отделениями СФР, которые расположены в одном федеральном округе. Подробнее о ценах — в разделе «Гражданам» / «Компенсация за ТСР» (https://sfr.gov.ru/branches/kuzbass/info/~2024/02/05/8553) на региональной странице сайта Социального фонда России.

Цены действительны до 1 марта, ежегодно в эту дату они обновляются. Если стоимость ТСР, приобретенного гражданином, меньше средневзвешенной цены однородного средства, компенсация выплачивается в размере его фактических затрат.

Отметим, что у граждан с инвалидностью есть право выбора: они могут получить технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия тремя способами. Первый — это предоставление соответствующего технического средства в натуральном виде по направлению регионального Отделения Социального фонда России. Второй — выплата компенсации за самостоятельное приобретение и третий — покупка с использованием электронного сертификата. Все эти способы носят заявительный характер. Подать заявление можно через портал Госуслуг, офисы МФЦ или в клиентских службах СФР по месту жительства или пребывания.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете получить консультацию специалистов Отделения Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу, обратившись по номеру регионального контакт-центра 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный).

Фото: ОСФР