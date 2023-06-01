В 2023 году единое пособие в Кузбассе назначено родителям 99 тысяч детей

Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу назначено единое пособие родителям 99 тысяч детей и 2852 беременным женщинам. Общая сумма выплат составила более 2,8 миллиардов рублей.

Напомним, что единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это — две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.

Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на душу населения (не более 13081 рублей в Кузбассе). Дети и родители при этом должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.

От доходов зависит и размер пособия. Он составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на взрослого или ребенка — в зависимости от того, на каких основаниях установлено пособие.

В Кемеровской области выплата на детей составит соответственно 6649,50, 9974,25 или 13299 рублей в месяц. Для беременных женщин — 7129, 10693,50 или 14258 рублей.

Чаще всего для оформления единого пособия жители региона пользуются порталом «Госуслуг». Также подать заявление можно в клиентских службах СФР: https://sfr.gov.ru/branches/kuzbass/info/~0/7871 и офисах МФЦ.

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