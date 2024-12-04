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В 2024 году более 500 т мороженого стали экспортными благодаря работе специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора

С января по ноябрь 2024 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили ветеринарные сертификаты для отгрузки 522 т мороженого, имеющего спрос у потребителей в шести государствах.

Продукция отгружалась с аттестованных предприятий, прошедших необходимое ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям стран-импортеров, уже оценивших вкус сибирского продукта.

Так, из Новосибирской области партии с молочным лакомством экспортированы в Азербайджан (32 т), Узбекистан (31 т), Абхазию (25 т) и Вьетнам (6 т).

В свою очередь предприятия Томской и Кемеровской областей поставляют мороженое еще в два азиатских государства.

Так, с территории Кузбасса экспортировано 296 т в Монголию и 16 т в Китай, а с территории Томской области — 33 т и 83 т соответственно.

Экспортные партии мороженого прошли необходимый лабораторный контроль по качеству и безопасности в аккредитованных лабораториях, подготовлены в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и ветеринарными требованиями стран-импортеров и отгружены в сопровождении согласованных ветеринарных сертификатов и ветеринарных сертификатов формы 5d.

Общество
kuzbassnews.ru
04/12/2024
Общество
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