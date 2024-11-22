Специалисты Россельхознадзора проводят постоянный мониторинг карантинного фитосанитарного состояния, необходимый для выявления карантинных объектов и предотвращения их проникновения и распространения на территории регионов.

Так, в течение 2024 года в Кемеровской области – Кузбассе обследовательские мероприятия состоялись на площади 820 726 га. Они проведены визуальным методом с применением феромонных и цветных ловушек, что позволило выявить 7 видов карантинных организмов как в границах ранее установленных карантинных фитосанитарных зонах (КФЗ), так и на новых территориях. В результате установлены 4 новые КФЗ, в том числе:

— 2 на общей площади 64 га по Амброзии полыннолистной;

— 1 на площади 1 680 га по Большому черному усачу;

— 1 КФЗ на площади 40 га по Малому черному еловому усачу.

Кроме того, подтверждено 19 действующих КФЗ на совокупной площади 1 093 620,32 га, в том числе:

1 по черному сосновому усачу;

2 – по повилике;

3 по большому черному еловому усачу;

6 по уссурийскому полиграфу;

7 по золотистой картофельной нематоде.

Стоит отметить, что в связи с ликвидацией популяции карантинного объекта упразднена ранее введенная карантинная фитосанитарная зона по большому черному еловому усачу в Гурьевском лесничестве на площади 3 944 га.

Таким образом, в настоящее время на территории Кузбасса установлено 43 карантинных фитосанитарных зоны по 7 карантинным организмам, в которых специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Управления организованы ежегодное проведение фитосанитарных обследований и контроль проведения мероприятий по борьбе с имеющимися очагами карантинных объектов, локализации и ликвидации их очагов.

Ознакомиться со сведениями о карантинном фитосанитарном состоянии территории Кемеровской области – Кузбасса можно на сайте Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора по ссылке, а получить дополнительные разъяснения по телефону: 8 (3842) 36-15-80 у специалистов отдела государственного фитосанитарного надзора в г. Кемерово.