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В 2024 году на территории Кузбасса фитосанитарным мониторингом было охвачено более 800 тыс. га

Специалисты Россельхознадзора проводят постоянный мониторинг карантинного фитосанитарного состояния, необходимый для выявления карантинных объектов и предотвращения их проникновения и распространения на территории регионов.

Так, в течение 2024 года в Кемеровской области – Кузбассе обследовательские мероприятия состоялись на площади 820 726 га. Они проведены визуальным методом с применением феромонных и цветных ловушек, что позволило выявить 7 видов карантинных организмов как в границах ранее установленных карантинных фитосанитарных зонах (КФЗ), так и на новых территориях. В результате установлены 4 новые КФЗ, в том числе:
— 2 на общей площади 64 га по Амброзии полыннолистной;
— 1 на площади 1 680 га по Большому черному усачу;
— 1 КФЗ на площади 40 га по Малому черному еловому усачу.

Кроме того, подтверждено 19 действующих КФЗ на совокупной площади 1 093 620,32 га, в том числе:
1 по черному сосновому усачу;
2 – по повилике;
3 по большому черному еловому усачу;
6 по уссурийскому полиграфу;
7 по золотистой картофельной нематоде.

Стоит отметить, что в связи с ликвидацией популяции карантинного объекта упразднена ранее введенная карантинная фитосанитарная зона по большому черному еловому усачу в Гурьевском лесничестве на площади 3 944 га.

Таким образом, в настоящее время на территории Кузбасса установлено 43 карантинных фитосанитарных зоны по 7 карантинным организмам, в которых специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Управления организованы ежегодное проведение фитосанитарных обследований и контроль проведения мероприятий по борьбе с имеющимися очагами карантинных объектов, локализации и ликвидации их очагов.

Ознакомиться со сведениями о карантинном фитосанитарном состоянии территории Кемеровской области – Кузбасса можно на сайте Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора по ссылке, а получить дополнительные разъяснения по телефону: 8 (3842) 36-15-80 у специалистов отдела государственного фитосанитарного надзора в г. Кемерово.

 

Общество
kuzbassnews.ru
22/11/2024
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