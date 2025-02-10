В 2024 году Отделение СФР по Кемеровской области выдало более 16 000 электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации

16 320 электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации получили кузбассовцы в 2024 году. Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу направило на это более 511 млн рублей.

Электронный сертификат – удобный инструмент для того, чтобы быстро получать необходимые средства реабилитации, такие как кресла-коляски, протезы, слуховые аппараты и другие изделия, рекомендованные в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) или программе реабилитации пострадавшего (ПРП). Сертификат оформляется людям с инвалидностью, в том числе детям-инвалидам, а также участникам СВО и пострадавшим на производстве от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

«Электронные сертификаты позволяют гражданам с инвалидностью приобретать ТСР не выходя из дома, это значительно быстрее получения изделий в натуральном виде через государственную закупку. Срок оформления сертификата – 10 дней, средства резервируются на карте сразу после оформления. При использовании электронного сертификата деньги направляются напрямую продавцу ТСР. Сертификатом можно оплатить покупку изделия и лично в специализированных магазинах, и онлайн, что увеличивает доступность необходимых товаров», – отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Найти магазины, принимающие электронные сертификаты, подобрать и приобрести изделия поможет Каталог ТСР (http://ktsr.sfr.gov.ru/ru-RU).

«С помощью электронного сертификата гражданин может выбирать изделия самостоятельно и оплачивать их в магазинах, подключенных к государственной информационной системе. В 2024 году было расширено количество доступных товаров — теперь можно приобрести более 300 различных средств реабилитации, включая индивидуальные изделия на заказ», – рассказала Ирина Лазарева, заместитель начальника управления реализации социальных программ регионального Отделения СФР.

Оформить электронный сертификат можно через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах регионального Отделения СФР. Для этого у заявителя должна быть карта системы «МИР», к которой привязывается информация о виде ТСР, его количестве и цене, сроке действия сертификата.

«Это удобно: я могу быстро найти и приобрести абсорбирующее белье для своей мамы, а потом получить его в ближайшем пункте выдачи. Можно рассчитать расход белья, не нужно долго ждать и переживать, что оно может закончиться, когда другое еще не поступило», – рассказывает новокузнечанка Евгения Петровна.

Контролировать статус и номинал электронного сертификата можно через портал госуслуг. Участникам СВО с инвалидностью электронный сертификат оформляется в беззаявительном порядке.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам единого контакт-центра по телефону 8 (800) 100-00-01.

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