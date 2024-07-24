В 2024 году почти 300 т мороженого стали экспортными благодаря работе специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора

С начала 2024 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили ветеринарные сертификаты для отгрузки 296 т мороженого, имеющего спрос у зарубежного потребителя.

Продукция отгружалась с аттестованных предприятий, прошедших необходимое ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям стран-импортеров.

Из Новосибирской области партии с молочным лакомством экспортированы в Узбекистан (25,1 т), Азербайджан (19,6 т) и Абхазию (9 т).

В свою очередь предприятия Томской и Кемеровской области наладили поставки мороженого еще в два азиатских государства. Так, с территории Кузбасса экспортировано 163,5 т в Монголию и 16 т в Китай, а с территории Томской области — 20,7 т и 42 т соответственно.

Стоит отметить, что в текущем году объем поставок томского мороженого в Китай продолжает нарастать, что подтверждает актуальность возобновления в декабре 2023 года данного экспортного направления, приостановленного в 2019 году.

Все экспортные партии мороженого прошли необходимый лабораторный контроль по качеству и безопасности в аккредитованных лабораториях, подготовлены в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и ветеринарными требованиями стран-импортеров и отгружены в сопровождении согласованных ветеринарных сертификатов и ветеринарных сертификатов формы 5d.