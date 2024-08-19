В 2024 году специалисты Россельхознадзора фиксируют, что Китай, Беларусь и Казахстан сохраняют позиции основных импортёров зерновой продукции из Кузбасса

За 7 месяцев 2024 года специалисты Россельхознадзора в Кузбассе проконтролировали отгрузку за рубеж более 77 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна.

Позицию главного импортера занимает Китайская Народная Республика, куда экспортировано более 30 тыс. т зерна и продуктов его переработки. В номенклатуре отправок партии с зерном ячменя – 13,7 тыс. т, горохом – 5,3 тыс. т, мукой пшеничной – 7,2 тыс. т, семенами рапса для промышленной переработки – 5,9 тыс. т, зерном овса – 0,9 тыс. т.

Другой важный импортер — Республика Беларусь — с января по июль приобрела 23,5 тыс. т семян рапса продовольственного.

В свою очередь, Республика Казахстан – 9,9 тыс. т зерновой продукции и продуктов его переработки. Основные поставки пришлись на зерно пшеницы – 4,4 тыс. т, отруби пшеничные – 4 тыс. т, а также семена рапса для промышленной переработки – 1,5 тыс. т.

Кроме того, отгрузка зерновых велась и в другие страны (Республику Киргизия, Азербайджан, Польшу, Литву и т.д.), что составило 18,8% от экспортированного объема.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции, предназначенной для отправки на экспорт, должностными лицами ведомства отобраны пробы для проведения исследований в подведомственной Россельхознадзору аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». На основании подтверждения соответствия требованиям стран-импортеров всех заявленных партий оформлено 1 883 фитосанитарных сертификата.