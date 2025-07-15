В 2025 году 449 многодетных мам Кузбасса вышли на пенсию досрочно

Мамы, воспитавшие трех детей и больше, могут выйти на пенсию раньше общеустановленного срока. В Кемеровской области таким правом с начала 2025 года воспользовались 449 женщин, всего в Кузбассе сегодня проживают 8 543 многодетные мамы, вышедшие на пенсию досрочно.

Чтобы выйти на пенсию досрочно, многодетной маме необходимо воспитать детей до достижения ими возраста 8 лет, иметь страховой стаж не меньше 15 лет, а также минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

При соблюдении этих условий в 57 лет на пенсию может уйти мама троих детей, в 56 — четверых, а в 50 лет — мама пятерых и более детей. Если женщина усыновила детей, она также имеет право на досрочное назначение пенсии. Из 449 кузбасских многодетных мам, которые в этом году вышли на пенсию по старости досрочно, 61 мама воспитала пятерых и более детей, 52 мамы — четверых, 336 мам — троих детей.

Периоды ухода за детьми до 1,5 лет (но не больше 6 лет в общей сложности) включаются в страховой стаж. За период ухода за первым ребенком начисляется 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента за год (2,7 ИПК — за 1,5 года), за вторым ребенком — 3,6 ИПК за год (5,4 – за 1,5 года), за третьим и четвертым детьми — 5,4 ИПК (8,1 — за 1,5 года). Периоды отпусков по уходу включаются в страховой стаж, если перед отпуском или после него были периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы.

Если многодетная мама уже получает пенсию, а на иждивении у нее есть несовершеннолетние дети или неработающие студенты очной формы обучения до 23 лет, Отделение СФР по Кемеровской области назначит ей повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Повышение устанавливается за каждого иждивенца, но не более трех.

Для оформления страховой пенсии по старости досрочно кузбасским многодетным мамам нужно подать заявление на портале госуслуг, в клиентской службе регионального Отделения СФР или в МФЦ.

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в едином контакт-центре: 8-800-100-00-01.

Отделение СФР по Кемеровской области в социальных сетях:

«ВКонтакте» https://vk.com/sfr.kemerovskayaoblast

«Одноклассники» https://ok.ru/sfr.kemerovskayaoblast

«Телеграм» https://t.me/sfr_kemobl

Фото: ОСФР