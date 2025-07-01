В 2025 году Отделение СФР по Кузбассу компенсировало стоимость полиса ОСАГО более 260 жителям региона

С начала года региональное Отделение Социального фонда по Кузбассу возместило 50% стоимости полиса ОСАГО 264 кузбассовцам на общую сумму 1 188 210 рублей.

На компенсацию страховой премии по договору ОСАГО в размере 50% могут рассчитывать люди с инвалидностью любой группы, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации и абилитации (ИПРА).

Компенсация стоимости полиса ОСАГО предоставляется в течение календарного года на одно транспортное средство. В страховом полисе может быть указано не более трех водителей, включая самого гражданина или его законного представителя.

«Выплата назначается автоматически на основании сведений, поступивших из Федерального реестра инвалидов и Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Если сведения в информационных базах отсутствуют, то необходимо обратиться лично либо через представителя в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Кемеровской области по месту жительства или в МФЦ с заявлением, полисом ОСАГО и заключением о наличии медицинских показаний для приобретения транспортного средства. Компенсация выплачивается человеку, заключившему договор ОСАГО и уплатившему страховую премию», – пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области Людмила Бабичук.

Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Реестр инвалидов и ЕГИССО всех необходимых сведений или со дня подачи заявления. Столько же дней отводится на перечисление средств.

Компенсация выплачивается тем же способом, что и другие выплаты получателю: через почту, на счет или банковскую карту.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете задать их специалистам ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу по телефону регионального контакт-центра: 8-800-100-00-01.

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