В 2026 году состоится более 400 обязательных профвизитов в отношении правообладателей сельхозугодий и аграриев, использующих в работе пестициды и агрохимикаты

В преддверии начала активной фазы сельскохозяйственного сезона 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора обращают внимание, что ведомством утверждены планы проведения обязательных профилактических визитов в области федерального государственного земельного контроля (надзора) и в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в отношении хозяйствующих субъектов Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса, отнесённых к категориям высокого и среднего риска.

Мероприятия состоятся с помощью мобильного приложения «Инспектор», доступного для скачивания по ссылке.

Так, в области федерального государственного земельного контроля (надзора) запланировано 123 обязательных профилактических визита, в том числе 70 – в Новосибирской области, 41 – в Кемеровской области – Кузбассе и 12 – в Томской области.

Еще 292 обязательных профилактических визита состоятся в части федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, из которых 208 – в Новосибирской области, 57 – в Томской области и 27 – в Кемеровской области – Кузбассе.

Соответствующие планы размещены на сайте Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в отраслевых подразделах «Деятельность / Контроль и надзор».

Ведомство отмечает, что в современных реалиях профилактический визит — это приоритетная форма государственного контроля, направленная на снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. Суть визита заключается в предупреждении нарушений обязательных требований, а не в наказании за них. Для этого инспектор консультирует бизнес, объясняет риски и способы их снижения, а также информирует о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска

В свою очередь, мобильное приложение «Инспектор» — инструмент для проведения дистанционных контрольных (надзорных) мероприятий и профилактических визитов надзорных органов через видеосвязь, который позволяет проводить осмотры без физического присутствия инспектора.