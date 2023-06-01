В аэропорту «Новокузнецк» утвердили систему обработки багажа для нового терминала

Аэропорт «Новокузнецк» является основным логистическим узлом для туристов, путешествующих в Шерегеш. Горнолыжный сезон длится с ноября по апрель, любители зимних видов спорта приезжают со всей страны. Поэтому, отличительной особенностью аэропорта является большое количество негабаритного багажа (горнолыжное снаряжение составляет более 45% от общего объема).

«Мы очень серьезно подошли к разработке, учли все особенности и сформировали нестандартное решение для системы обработки багажа. За этот горнолыжный сезон наша воздушная гавань приняла 236 757 пассажиров, это на 36% больше прошлого аналогичного периода. Мы понимаем, что в будущем эта цифра будет только увеличиваться. Нашим принципиальным отличием от других аэропортов станет двухуровневая, полностью автоматизированная система обработки негабаритного багажа. Она упростит процесс сдачи для пассажира, а также позволит сократить время на получение. Весь багаж, включая негабаритный, можно будет получить в одном месте», ­– отметил генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Отметим, что обработка и досмотр багажа будет соответствовать нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации.

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