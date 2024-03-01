В аэропорту ВПП Новокузнецк (Спиченково) состоялось совещание по ходу строительства нового здания

20 февраля 2024 года в аэропорту ВПП Новокузнецк (Спиченково) прошло совещание по строительству нового здания аэропорта и вопросами размещения федеральных органов в зоне таможенного и пограничного контроля.

На встрече присутствовали представители Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой, Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу, Кемеровской таможни, ПУ ФСБ России по Новосибирской области.

Участники совещания осмотрели строящиеся помещения аэропорта и сделали ряд замечаний по внутренним работам в помещении. Наружная отделка аэропорта практически завершена, остается завершить внутреннюю отделку здания, выполнить перенос пункта пропуска из старого здания аэропорта в новый терминал и привести в порядок прилегающую территорию.

Обсуждение плана по размещению федеральных органов в зоне пограничного и таможенного контроля важны для обеспечения безопасности и эффективного функционирования аэропорта.

Совместное участие всех заинтересованных сторон в обсуждении строительства и инфраструктурных изменений способствует быстрейшему вводу в эксплуатацию нового терминала аэропорта ВПП Новокузнецк (Спиченково).