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В Анжеро-Судженске состоялись региональные соревнования по рукопашному бою

В соревнованиях памяти Михаила Ермолова приняли участие спортсмены из городов Новокузнецка, Прокопьевска, Кемерово, Анжеро-Судженска, поселков Яя и Тяжинский.
Воспитанники Тяжинской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Эламана Турсунбековича Рысмендиева выступили достойно.
Александр Невчеснюк, Карапет Агекян, Глеб Аникеев, Артем Сергеев, Никита Трофимов – на первом месте. Петр Тимченко и Ростислав Нечай заняли вторые места. Тимуру Байрамов и Тимуру Плохих достались третьи места.

Спорт
Анжеро-Судженск
Кемерово
Новокузнецк
Прокопьевск
Тяжин
Яя
kuzbassnews.ru
15/04/2024
Спорт
Анжеро-Судженск
Кемерово
Новокузнецк
Прокопьевск
Тяжин
Яя
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