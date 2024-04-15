В Анжеро-Судженске состоялись региональные соревнования по рукопашному бою

В соревнованиях памяти Михаила Ермолова приняли участие спортсмены из городов Новокузнецка, Прокопьевска, Кемерово, Анжеро-Судженска, поселков Яя и Тяжинский.

Воспитанники Тяжинской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Эламана Турсунбековича Рысмендиева выступили достойно.

Александр Невчеснюк, Карапет Агекян, Глеб Аникеев, Артем Сергеев, Никита Трофимов – на первом месте. Петр Тимченко и Ростислав Нечай заняли вторые места. Тимуру Байрамов и Тимуру Плохих достались третьи места.