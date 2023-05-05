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В апреле из Кузбасса экспортировано около 20 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки.

В апреле 2023 года экспорт зерновой продукции из Кузбасса вырос на 186 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проконтролировано 19918,6 тонн зерновой и зернобобовой продукции, а также  продуктов переработки зерна.

Основные поставки пришлись на семена рапса продовольственного, большая часть была отправлена в Республику Беларусь в количестве - 5430,4 тонн, а также  в Республику Казахстан в количестве - 1801,93 тонн. По-мимо рапса в Республику Казахстан были отправлены: зерно ячменя в количестве 4484,7 тонн, отруби зерновых и зернобобовых культур в количестве – 3293,6 тонн, зерно пшеницы в количестве – 1740,1 тонн.

Муку пшеничную вывозили в Корейскую Народно-Демократическую Республику в количестве  - 1208,4 тонн, в Китайскую Народную Республику в количестве – 400,77 тонн и в Туркменистан в количестве – 337,5 тонн.

В Литовскую Республику были отправлены: горох сушеный в количестве 717,2 тонн и жмых соевый в количестве 123,2 тонн.

Также для отправки на экспорт были проконтролированы партии  крупы манной в Киргизскую Республику в количестве – 89,6 тонн и в Республику Казахстан в количестве 67,6 тонн.

Общество
kuzbassnews.ru
05/05/2023
Общество
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