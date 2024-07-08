В Белове чествуют семьи и династии транспортных полицейских

Поздравления с наступающим праздником – Днем семьи, любви и верности принимают сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово, вместе идущие не только по служебному, но и по жизненному пути. Среди них - Иван и Евгения Голод. Он – ветеран органов внутренних дел, бывший полицейский-водитель патрульно-постовой службы полиции, она – старший инспектор по делам несовершеннолетних линейного отделения полиции на станции Прокопьевск. Иван и Евгения воспитывают двух замечательных детей. Дочь Юлиана успешно окончила 2 курс Кемеровского кооперативного техникума по специальности правоохранительная деятельность, занимается рукопашным боем. Сын Иван - воспитанник детского сада, интересуется футболом, рисованием, является многократным участником и призером соревнований по кулинарии. Несмотря на разносторонние увлечения, оба ребенка хотят пойти по стопам родителей. В преддверии праздника представитель общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Николай Кутко поздравил большую семью Дмитрия и Надежды Зыряновых, которые воспитывают четырех очаровательных дочек. Начальник ЛО МВД России на станции Белово полковник полиции Дмитрий Моргун вручил цветы и поздравительный адрес семье Евгения и Натальи Захваткиных – продолжателям династии транспортных полицейских. Будущие супруги познакомились в 2018 году, спустя три года их сердца соединились. Сегодня семья воспитывает сына Михаила, который, возможно, продолжит династию, основанную прадедом. Фото: ЛО МВД РФ на транспорте