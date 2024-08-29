В Белове член общественного совета проверил работу транспортной полиции

В рамках акции «Гражданский мониторинг», направленной на укрепление доверия между гражданами и органами внутренних дел, член Общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Галина Вязовцева оценила работу транспортных полицейских.

Галина Сергеевна посетила дежурную часть отдела, где ознакомилась с условиями несения службы полицейских и проверила, как организована работа по реагированию на поступающие сообщения граждан, суточного наряда, а также особое внимание обратила на доступность и актуальность сведений на информационных стендах для граждан, наличие информации о порядке обращения граждан и контактных данных.

В рамках етов, где осуществляется прием граждан, и отметила, что доступ к государственным услугам для всех, включая людей с ограниченными возможностями, находится на должном уровне.

Подводя итоги мероприятия, проверяющий обсудил актуальные вопросы с руководством линейного отдела, дав положительную оценку деятельности транспортных полицейских, и пожелал сотрудникам отдела дальнейших успехов в службе.

Фото: ЛО МВД РФ на станции Белово