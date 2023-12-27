В Белове состоялись чемпионат Кузбасса и региональные соревнования по пауэрлифтингу

В соревнованиях, посвященных 35-летию зарождения пауэрлифтинга в регионе, прошедших среди мужчин и женщин, юниорок и юниоров, юношей и девушек, ветеранов и студентов, приняли участие более 370 спортсменов из городов и округов Кемеровской и Новосибирской областей.

Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Анны Александровны Ракитской.

В троеборье классическом среди девушек и юношей Юлия Павлова заняла третье место в весовой категории 52 кг с результатом 185 кг, получив второй спортивный разряд.

В жиме и жиме классическом среди девушек и юношей Александр Кутерин занял второе место в весовой категории до 66 кг с результатом 100 кг. Дмитрий Василенко на третьем месте в весовой категории до 74 кг с результатом 105 кг.