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В Белове состоялись чемпионат Кузбасса и региональные соревнования по пауэрлифтингу

В соревнованиях, посвященных 35-летию зарождения пауэрлифтинга в регионе, прошедших среди мужчин и женщин, юниорок и юниоров, юношей и девушек, ветеранов и студентов, приняли участие более 370 спортсменов из городов и округов Кемеровской и Новосибирской областей.
Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Анны Александровны Ракитской.
В троеборье классическом среди девушек и юношей Юлия Павлова заняла третье место в весовой категории 52 кг с результатом 185 кг, получив второй спортивный разряд.
В жиме и жиме классическом среди девушек и юношей Александр Кутерин занял второе место в весовой категории до 66 кг с результатом 100 кг. Дмитрий Василенко на третьем месте в весовой категории до 74 кг с результатом 105 кг.

Спорт
Белово
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kuzbassnews.ru
27/12/2023
Спорт
Белово
Тяжин
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