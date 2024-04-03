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В Белове транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник»

Сотрудники ЛО МВД России на станции Белово подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник», нацеленного на выявление правонарушителей, не оплативших административные штрафы в установленные законом сроки.

При проверках по местам жительства и возможного появления должников транспортные полицейские составили 13 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Уклонение от уплаты штрафов в установленный законом срок). В числе наиболее распространенных правонарушений, которые выявляются и пресекаются на объектах транспортной инфраструктуры - нарушения антиалкогольного законодательства, запрета курения и переход железнодорожных путей в неустановленных местах.

Собранные транспотрными полицейскими материалы рассмотрены мировым судьям. Одному из правонарушителей суд назначил административное наказание в виде обязательных работ на срок 25 часов, еще 12 граждан подвергнуты административным штрафам в размере 1000 рублей каждый.

 

 

Фото: ЛО МВД на транспорте

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
03/04/2024
Общество
Белово
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