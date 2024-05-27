В Белове транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник»

Сотрудники ЛО МВД России на станции Белово подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник», нацеленного на выявление правонарушителей, не оплативших административные штрафы в установленные законом сроки.



При проверках должников по местам жительства и возможного появления должников транспортные полицейские составили 7 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Уклонение от уплаты штрафов в установленный законом срок). В числе наиболее распространенных правонарушений, которые выявляются и пресекаются на объектах транспортной инфраструктуры - нарушения антиалкогольного законодательства, запрета курения и переход железнодорожных путей в неустановленных местах.



Собранные транспортными полицейскими материалы рассмотрены мировым судьям. Одному из правонарушителей суд назначил наказание в виде административного ареста на срок - 1 сутки, еще 6 граждан подвергнуты административным штрафам в размере 1000 рублей каждый.

Фото: ЛО МВД России на станции Белово