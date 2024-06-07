В Белове транспортные полицейские познакомили детей с работой правоохранителей

Сотрудники ЛО МВД России на станции Белово совместно с членами общественного совета встретились с воспитанниками подшефного социально-реабилитационного центра «Теплый Дом» в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита», призванного обеспечить соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних.

Инспектор ОДН капитан полиции Марина Комарова провела экскурсию по железнодорожному вокзалу на станции Белово и рассказала, как функционирует объект транспорта, напомнила о правилах безопасного поведения на железной дороге, особенно в период летних каникул. С деятельностью экспертов-криминалистов дети познакомились на следующей локации в ЛО МВД России на станции Белово.

Капитан юстиции Иван Сафрошкин продемонстрировал гостям чемодан специалиста-эксперта, который содержит все необходимые инструменты для обнаружения, фиксации и изъятия следов и объектов на месте происшествия.

Эксперт-криминалист провел дактилоскопирование одного пальчика каждого участника квеста и вручил им отпечаток на память.

В заключении мероприятия сотрудники кадрового подразделения за чаепитием рассказали ребятам о правилах приема на службу в органы внутренних дел и об обучении в высших учебных заведениях системы МВД России, о специфике деятельности различных подразделений транспортной полиции.

Фото: Пресс-секретарь ЛО МВД России на ст.Белово, Виктория Сидорова