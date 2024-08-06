В Белове транспортные полицейские провели акцию «Каникулы с Общественным советом» в детском оздоровительном лагере

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» инспекторы отделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Белово и член Общественного совета при линейном отделе Яна Кузюкова посетили детский оздоровительный лагерь «Магистраль», где отдыхают около двухсот детей в возрасте от шести до пятнадцати лет.

Для самых юных общественник приготовила сюрприз. В игровой форме она помогла детям проверить и закрепить свои знания по правилам безопасности на железной дороге. Также ребята играли, соревновались в эстафетах, танцевали и демонстрировали свои таланты.

«Вот уже несколько лет совместно с транспортными полицейскими мы проводим различные мероприятия для детей и подростков, и я считаю, что данная акция необходима детям, находящихся на каникулах, ведь у них много свободного времени, нерастраченной энергии, и наша задача направить ее в нужное русло, а также предостеречь от опасности», - подытожила Яна Кузюкова.

Фото: ЛО МВД на транспорте