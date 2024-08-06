Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Белове транспортные полицейские провели акцию «Каникулы с Общественным советом» в детском оздоровительном лагере

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» инспекторы отделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Белово и член Общественного совета при линейном отделе Яна Кузюкова посетили детский оздоровительный лагерь «Магистраль», где отдыхают около двухсот детей в возрасте от шести до пятнадцати лет.

Для самых юных общественник приготовила сюрприз. В игровой форме она помогла детям проверить и закрепить свои знания по правилам безопасности на железной дороге. Также ребята играли, соревновались в эстафетах, танцевали и демонстрировали свои таланты.

«Вот уже несколько лет совместно с транспортными полицейскими мы проводим различные мероприятия для детей и подростков, и я считаю, что данная акция необходима детям, находящихся на каникулах, ведь у них много свободного времени, нерастраченной энергии, и наша задача направить ее в нужное русло, а также предостеречь от опасности», - подытожила Яна Кузюкова.

 

 

Фото: ЛО МВД на транспорте

Общество
kuzbassnews.ru
06/08/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus