В Белове транспортные полицейские провели профилактическую акцию "Безопасный транспорт"



Сотрудники ЛО МВД России на станции Белово совместно с представителями структурных подразделений железной дороги провели совместное мероприятие по профилактике травматизма на железнодорожном транспорте.



В здании релейно-процессорной централизации эксплуатационного локомотивного депо города Белово Александр Старостин - машинист инструктор локомотивных бригад по обучению, продемонстрировал симулятор кабины машиниста. Учащиеся с энтузиазмом почувствовали себя машинистами, управляя виртуальным поездом.



Инспектор ПДН капитан полиции Марина Комарова и специалист по охране труда Ирина Феглер напомнили ребятам о соблюдении личной безопасности на железной дороге, которая является зоной повышенной опасности.



В завершении встречи транспортные полицейские вручили подросткам памятки о правилах поведения на объектах транспорта и предупредили о возможных последствиях пренебрежения правилами транспортной безопасности.

Фото: ЛО МВД на транспорте