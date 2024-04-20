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В Белове транспортные полицейские провели профилактическую акцию "Безопасный транспорт"


Сотрудники ЛО МВД России на станции Белово совместно с представителями структурных подразделений железной дороги провели совместное мероприятие по профилактике травматизма на железнодорожном транспорте.

В здании релейно-процессорной централизации эксплуатационного локомотивного депо города Белово Александр Старостин - машинист инструктор локомотивных бригад по обучению, продемонстрировал симулятор кабины машиниста. Учащиеся с энтузиазмом почувствовали себя машинистами, управляя виртуальным поездом.

Инспектор ПДН капитан полиции Марина Комарова и специалист по охране труда Ирина Феглер напомнили ребятам о соблюдении личной безопасности на железной дороге, которая является зоной повышенной опасности. 

В завершении встречи транспортные полицейские вручили подросткам памятки о правилах поведения на объектах транспорта и предупредили о возможных последствиях пренебрежения правилами транспортной безопасности.

  Фото: ЛО МВД на транспорте

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
20/04/2024
Общество
Белово
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