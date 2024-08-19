В Белове транспортные полицейские провели профилактическую акцию «Безопасный транспорт»

Сотрудники ЛО МВД России на станции Белово совместно с представителями структурного подразделения железной дороги провели совместное мероприятие по профилактике травматизма на объектах транспорта для 25 отдыхающих дневного детского лагеря «Круче всех».

В ходе встречи инспектор отделения по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Ольга Тенц рассказала школьникам о правилах безопасного поведения на железной дороге. Дети узнали, как нужно вести себя на платформе, в поезде, при переходе через пути и к каким последствиям может привести невнимательность.

Также ребята приняли участие в конкурсе рисунков, в ходе которого нарисовали на асфальте поезда, железнодорожные знаки и сигналы светофоров.

В завершении встречи подросткам вручили памятки о правилах поведения на объектах транспорта.

Фото: ЛО МВД на транспорте