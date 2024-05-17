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В Белове транспортные полицейские провели урок безопасности

В рамках оперативно профилактического мероприятия «Правила моей безопасности» сотрудники ЛО МВД России на станции Белово провели акцию по профилактике травматизма на объектах транспорта.

В ходе встречи с учениками 4-х классов средней общеобразовательной школы № 10 города Белово инспектор отделения по делам несовершеннолетних капитан полиции Надежда Каменева рассказала школьникам о правилах безопасного поведения на железной дороге. Дети узнали, как нужно вести себя на переезде и к каким последствиям может привести нахождение на путях в неустановленном месте. Для закрепления усвоенного материала школьникам предложили принять участие в конкурсе рисунков «Осторожно поезд», на которых дети должны были изобразить ситуации, которые строго запрещено делать на железной дороге. Ребята справились с поставленной задачей, предоставив жюри свои работы. Победители конкурса были награждены почетными грамотами.

В завершении встречи подросткам вручили памятки о правилах поведения на объектах транспорт.

 

 

Фото: ЛО МВД на транспорте на станции Белово

Образование
Общество
Белово
kuzbassnews.ru
17/05/2024
Образование
Общество
Белово
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