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В Белове транспортные полицейские совместно с членами общественного совета и волонтерами провели акцию «Мои права в онлайн среде»

Для курсантов патриотического военно-спортивного клуба «Разведчик» на базе школы №11 сотрудники ЛО МВД России на станции Белово совместно с членами общественного совета и представителями волонтерского движения провели акцию «Мои права в онлайн среде».

Начальник ОДН Кристина Леоненко рассказала ребятам о признаках вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и как безопасно использовать ресурсы сети Интернет.

Юрисконсульт линейного отдела Юлия Коновалова обратила внимание учащихся на правила поведения в социальных сетях и разъяснила ответственность за участие несовершеннолетних в противоправных действиях.

В завершении встречи председатель общественного совета Сергей Савченков поблагодарил организаторов за мероприятие и отметил, что участие в подобных акциях способствует повышению правовой грамотности подростков и формированию у них правопослушного поведения. Фото: ЛО МВД на транспорте

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
25/03/2024
Общество
Белово
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