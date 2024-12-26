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В Белове транспортные полицейские совместно с членами Общественного совета поздравили с Новым годом воспитанников социально-реабилитационного центра «Теплый дом» .

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ЛО МВД России на станции Белово совместно с членами Общественного совета навестили 32 воспитанников подшефного социально-реабилитационного центра «Теплый Дом».

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с наступающим Новым годом, организовали ребятам настоящий праздник с играми и конкурсами, в ходе которого дети с огромным интересом танцевали, водили хороводы и участвовали в викторинах. Улыбки и смех детей создавали праздничное настроение, и, конечно же, ни один ребенок не остался без праздничного подарка.

В завершение праздника со словами благодарности к транспортным полицейским обратилась директор «Теплого дома», член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово, Александра Петрова.

  Фото: ЛО МВД на транспорте

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
26/12/2024
Общество
Белово
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