В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ЛО МВД России на станции Белово совместно с членами Общественного совета навестили 32 воспитанников подшефного социально-реабилитационного центра «Теплый Дом».

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с наступающим Новым годом, организовали ребятам настоящий праздник с играми и конкурсами, в ходе которого дети с огромным интересом танцевали, водили хороводы и участвовали в викторинах. Улыбки и смех детей создавали праздничное настроение, и, конечно же, ни один ребенок не остался без праздничного подарка.



В завершение праздника со словами благодарности к транспортным полицейским обратилась директор «Теплого дома», член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово, Александра Петрова.

Фото: ЛО МВД на транспорте