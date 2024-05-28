В Белове транспортные полицейские совместно с членами общественного совета провели профилактические беседы со студентами Беловского филиала Кемеровского государственного университета

Сотрудники транспортной полиции совместно с членами общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово провели профилактические беседы со студентами первого и второго курсов Беловского (филиала) Кемеровского государственного университета.



Сотрудники линейного отдела рассказали учащимся о правилах поведения в социальных сетях, о деятельности экстремистских организаций, недопустимости репостов сообщений, содержащих нацистскую атрибутику или символику, и напомнили об ответственности, наступающей за пропаганду и публичные призывы к насилию. Особое внимание стражи порядка акцентировали на участившиеся случаи вовлечения молодёжи в противоправную деятельность, связанную с незаконным вмешательством в работу железнодорожного транспорта.



После лекций транспортные полицейские провели индивидуальные беседы со студентами, желающими связать свою жизнь с правоохранительными органами. Им разъяснили порядок поступления на службу, а также условия поступления в высшие учебные заведения системы МВД.



Член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово, доцент кафедры гуманитарных наук Беловского института (филиала) Кемеровского государственного университета Елена Комарова выразила огромную признательность за интересную и полезную встречу и отметила важность работы с молодежью.

Фото: ЛО МВД России на станции Белово