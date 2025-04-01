В Центре реабилитации СФР «Топаз» демобилизованные участники специальной военной операции восстанавливают здоровье

С начала 2025 года ветераны специальной военной операции, демобилизованные или уволенные из рядов силовых ведомств, получают услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в центрах, подведомственных Социальному фонду России.

У Социального фонда 12 таких центров. Они расположены в Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Кировской, Омской, Томской, Московской, Астраханской, Тюменской областях, а также в Хакасии и Краснодарском крае. В Кемеровской области – Кузбассе ветеранов принимает реабилитационный центр «Топаз», расположенный в городе Мыски.

«Топаз» находится на юге Кемеровской области. Благодаря уникальному сочетанию природных лечебных факторов, оснащению современнейшим лечебно-диагностическим оборудованием, заботливому персоналу и врачам Центр реабилитации «Топаз» является настоящей драгоценностью Сибири.

Лечебная база Центра реабилитации представлена разнонаправленными реабилитационными методиками, комплексным использованием лечебных и физических факторов с разработкой индивидуальной программы реабилитации для каждого пациента.

При направлении в реабилитационный центр учитываются данные медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья ветерана. Специалисты центров обеспечивают персональное сопровождение участников СВО, пока они находятся на лечении, в том числе индивидуально разрабатывают программы восстановления по профилям заболеваний и травмам. Если ранее участник СВО не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности — в реабилитационном центре проведут диагностику и самостоятельно назначат курс лечения.

Отделение СФР по Кемеровской области обеспечивает персональное сопровождение участника специальной военной операции на протяжении всего процесса лечения. Реабилитация в центрах длится для бойцов в среднем 21–23 дня и зависит от медицинских показаний. Продолжительность санаторного лечения составляет до 21 дня. Проходить его можно один раз в год.

Для ветеранов специальной военной операции также предусмотрена компенсация затрат на проезд до реабилитационного центра и обратно. Для возмещения расходов необходимо будет подать заявление и приложить к нему подтверждающие документы. Оплате подлежит практически любой вид транспорта, включая поезд, самолет, водный транспорт, автобус или личный автомобиль.

«Подать заявление на медицинскую реабилитацию можно в любой клиентской службе СФР (https://sfr.gov.ru/grazhdanam/social_fond/~sk) независимо от места жительства ветерана. С марта появилась возможность подать онлайн на портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) и в МФЦ. Решение по заявлению специалисты примут в течение 2 рабочих дней и в течение дня после этого сообщат о результатах заявителю. Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы имеют право на внеочередное направление на лечение в реабилитационные центры Социального фонда», — рассказала управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Вместе с заявлением представляются документы, которые подтверждают наличие показаний и отсутствие противопоказаний к медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению. Если у демобилизованного участника СВО нет таких документов, содействие в их получении окажут специалисты Отделения СФР по Кемеровской области - Кузбассу.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

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Фото: ОСФР